Alberto Contador (Trek-Segafredo) dispute son dernier Tour de France, a confirmé son directeur sportif Steven de Jongh lundi soir à la chaîne publique de télévision néerlandaise NOS.

"Peut-être qu'il pourrait encore se laisser tenter par un dernier Giro", a-t-il avancé. "Mais cela dépendra sans doute de son résultat final à Paris. Je remarque en tout cas qu'il brûle d'envie de remporter une dernière étape avant de faire ses adieux définitifs à la Grande Boucle..."

Vainqueur du Tour en 2007 et 2009, déclassé pour dopage au clenbuterol - il a toujours nié - après son troisième succès de 2010, l'Espagnol de 34 ans, 9e, ne fait plus vraiment jeu égal avec le maillot jaune Chris Froome et ses principaux rivaux. Même si avec 5 minutes et 37 secondes de retard avant d'entamer l'ultime semaine de l'épreuve, il n'a pas encore définitivement perdu la partie...