Cette étape a attendu le dernier kilomètres pour se découvrir. Dans l'ascension finale, l'équipe Sky a flanché après avoir contrôlé toute la course !



Romain Bardet est arrivé en tête, Uran second, Aru est troisième. Le champion d'Italie empoche le maillot jaune et possède 6 secondes d'avance sur Froome au classement général. Bardet, le vainqueur du jour, est troisième du général à 25 secondes d'Aru.



Suivez notre direct: