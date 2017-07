Il a fallu attendre les 300 derniers mètres, sur des pentes à 18%, pour voir du spectacle, ce jeudi, sur les routes du Tour. Et une surprise: la petite défaillance de Froome sur ces pentes très raides. Le maillot jaune passe sur les épaules de Fabio Aru, pour 6 secondes.



Romain Bardet a remporté un succès presque inattendu, tant les Sky ont dominé collectivement cette étape en écrasant la course avec leurs équipiers. Finalement, Froome n'a pas pu conclure et a laissé Bardet s'offrir le premier succès de sa carrière dans les Pyrénées, tandis qu'Uran et Aru complètent le top 3. Froome termine l'étape en 7e position à 22 secondes de Bardet...



Grâce à ses 4 secondes de bonification mais surtout à ses 20 secondes d'avance sur Froome, Fabio Aru s'empare du maillot jaune. Le champion d'Italie possède désormais six secondes d'avance sur Chris Froome au classement général. Bardet, le vainqueur du jour, est troisième du général à 25 secondes d'Aru. Uran et Martin complètent le top 5 du classement général.



Nairo Quintana, en difficulté sur l'avant-dernière ascension concède 2'04" à Bardet et au groupe d'hommes fort, il est désormais à 4'01" de Aru au général. Contador, qui a attaqué Froome dans le Port de Balès, sans succès, accuse 2'15" de retard sur Romain Bardet. L'ancien vainqueur de Tour est 11e au général. Le premier Belge est Tiesj Benoot, 17e. Il devance Serge Pauwels qui finit l'étape en 18e position.

