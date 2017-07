Le Britannique Chris Froome (Sky), a perdu la tête du classement général, terminant 7e à 0:22 secondes du Français Romain Bardet (AG2R), vainqueur du jour.

C'était une arrivée très, très dure, je n'avais pas les jambes dans le final mais il reste beaucoup d'étapes", a raconté Froome après l'arrivée. "Il faut juste féliciter Romain Bardet qui a gagné l'étape, c'est une très belle victoire; et aussi Fabio Aru qui a pris le maillot jaune."

L'Italien Fabio Aru (Astana), 3e de l'étape du jour, a donc pris le maillot jaune jeudi au terme de la première étape du diptyque pyrénéen. "C'est vraiment une des choses les plus belles qui peuvent arriver dans la vie que de porter le maillot jaune sur le Tour de France, je ne l'aurais jamais imaginé. C'est sûr que cela ne sera pas facile (de le conserver, avec l'abandon de plusieurs coéquipiers) mais les autres seront là, ils sont très forts", a raconté le Sarde à Peyragudes.

"On va faire tout notre possible pour le garder. Romain (Bardet, vainqueur de l'étape) est parti au bon moment, moi j'ai essayé de placer une attaque à 350 mètres de la ligne, j'ai pu écrémer un peu derrière moi. Mais après, Romain a été très fort et il a gagné. Le Tour est encore long, demain sera une journée encore très importante, une étape assez dangereuse et difficile, les étapes courtes écrèment parfois encore plus", a ponctué Aru.

En effet, la 13e étape se disputera entre Saint-Girons et Foix sur 101 petits kilomètres. Cependant, trois cols de première catégorie seront au programme, le Col de Latrape (5,6 km à 7,3%), le Col d'Agnes (10 km à 8,2%) et le Mur de Péguère (9,3 km à 7,9%), situé à 27 kilomètres de l'arrivée.