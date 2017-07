Le sprinter français a remporté la 4e étape du Tour devant Sagan (finalement déclassé), Kristoff, Greipel et Bouhanni. Le Belge Jurgen Roelandts prend la 7e place (6e après le déclassement de Sagan) au terme de ce sprint très décousu, qui a vu Peter Sagan faire un geste du coude pour empêcher Cavendish de le déborder. Le Britannique a immédiatement volé au sol...On notera aussi que quelques hectomètres plus tôt, une autre chute s'était produite, impliquant le maillot jaune et ralentissant Marcel Kittel. Geraint Thomas gardera toutefois sa tunique de leader car la chute est intervenue dans les trois derniers kilomètres. Arnaud Démare s'empare quant à lui du maillot vert.Signalons enfin la magnifique échappée de Van Keirsbulck, qui a fait plus de 180 kilomètres d'échappée seul, offrant à son équipe Wanty Groupe Gobert un second podium sur le Tour, avec un nouveau statut de "plus combatif" du jour.



