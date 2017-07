Dans une fin d'étape marquée par la magnifique résistance de Bodnar, échappé matinal, repris à 300 mètres de la ligne d'arrivée, Marcel Kittel a réussi à s'imposer une nouvelle fois.



L'équipier polonais de Peter Sagan et Rafal Majka, qui ne sont plus en course, n'avait pourtant que 25 secondes d'avance sur le peloton lorsqu'il a distancé Marcato et Backaert à 28 kilomètres de l'arrivée. Sa puissance sur les faux-plats descendants menant vers Pau ont bien failli jouer un mauvais tour au peloton.



Mais c'était sans compter sur la coalition des équipes de sprinters, surtout Quick Step (et un Julien Vermote exceptionnel une nouvelle fois), Lotto Soudal et Katusha. Si Kittel a converti le travail de ses équipiers, ce fut plus compliqué pour Greipel (7e) et Kristoff (12e). Le Néerlandais Dylan Groenewegen a pris la deuxième place, juste devant Boasson Hagen, Matthews et McLay. Pieter Vanspeybrouck (Wanty), premier belge, termine 11e. Aucun changement majeur n'est à signaler dans les différents classements, si ce n'est que Kittel dispose désormais de 133 points d'avance sur Michael Matthews dans la course au maillot vert.



Peut-être que lors du prochain sprint (probablement mardi prochain, sur les routes menant vers Romans-sur-Isère), l'équipe Quick Step sera la seule à assumer la chasse des échappés. Ou peut-être pas...



Ce jeudi, la montagne reviendra avec la deuxième arrivée au sommet du Tour. Une journée qui pourrait être difficile pour Alberto Contador et Jakob Fuglsang, deux outsiders au classement général, qui ont chuté ce mercredi.

Revivez notre direct