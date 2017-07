Le champion d'Italie a gagné la première grosse étape du Tour, devant Dan Martin, Chris Froome et Ritchie Porte. Chris Froome s'empare déjà du maillot jaune mais les écarts restent faibles.



Fabio Aru a devancé l'Irlandais de la Quick Step de 16 secondes sur la ligne, après avoir attaqué à 2,5km du sommet. Froome et Porte font 3e et 4e en arrivant à 20" du vainqueur du jour. Le Français Romain Bardet prend la 5e place.

Chris Froome s'est emparé du maillot jaune au détriment de son coéquipier Geraint Thomas mais les écarts restent faibles entre les favoris du général, puisque l'ascension de la Planche des Belles Filles était courte. Froome ne possède que 12 secondes d'avance sur son équipier Geraint Thomas et 14 sur Fabio Aru, le vainqueur du jour, qui s'empare du maillot à pois. Dan Martin pointe à 25 secondes et Richie Porte à 39 secondes.

Notons que Nairo Quintana a éprouvé quelques difficultés en fin d'ascension et pointe désormais à 54" de Froome au classement général.



Philippe Gilbert et Jan Bakelants étaient encore seuls en tête à 4 kilomètres du but mais ont été repris à cause de l'énorme travail de la BMC, toute la journée. Un travail vain, puisque Porte n'a pas pu conclure. L'ancien champion du monde se console avec le prix de la combativité.





