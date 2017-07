Alors que Christian Prudhomme avait vendu cette étape comme propice aux bordures, il n'en fut rien et le peloton a déroulé tranquillement jusque Nuit-Saint-Georges, où la victoire s'est jouée au sprint. Et il a fallu plusieurs minutes pour savoir qui de Marcel Kittel ou Boasson Hagen avait remporté cette étape !



Le Norvégien était à deux doigts, et même moins, de créer une énorme surprise. Le poisson-pilote de Cavendish a toutefois dû s'incliner pour quelques millimètres. C'est clairement l'une des photo-finish les plus serrées de l'histoire du Tour !



L'Allemand reprend le maillot vert à Arnaud Démare au passage, puisque le Français a complètement manqué son sprint, prenant la 11e place...

