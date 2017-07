Marcel Kittel (Quick-Step Floors) s'est imposé d'un rien au sprint vendredi dans la 7e étape du Tour de France, disputée entre Troyes et Nuits-Saint-Georges sur la distance de 213,5 kilomètres. L'Allemand, qui reprend par la même occasion le maillot vert de leader du classement aux points, a devancé au sprint le Norvégien Edvald Boasson Hagen (Dimension Data). Il a fallu la photo-finish pour les départager. L'Australien Michael Matthews (Sunweb) a franchi la ligne en 3e position. Leader du classement général depuis mercredi au sommet de La Planche des Belles Filles, Chris Froome (Sky) est toujours en jaune. Premier Belge de l'étape, le champion national Oliver Naesen (AG2R La Mondiale) a terminé en 14e position.

Après quelques hectomètres seulement, l'échappée matinale s'est formée avec quatre coureurs. Manuele Mori (UAE Emirates), du Néerlandais Dylan Van Baarle (Cannondale) et des Français Yohann Gene (Direct Energie) et Maxime Bouet (Fortuneo) ont compté jusqu'à 3:45 d'avance sur le peloton.

Mais l'écart s'est irrémédiablement réduit, le quatuor étant repris par la meute à 6 kilomètres de l'arrivée. Comme prévu, c'est donc par un sprint massif que la victoire d'étape s'est disputée.

Dans l'emballage final, Edvald Boasson Hagen (Dimension Data) a lancé le sprint le premier, emmenant dans sa roue l'Allemand Marcel Kittel (Quick-Step Floors) et le Norvégien Alexander Kristoff (Katusha-Alpecin). Finalement, c'est Kittel qui s'est une nouvelle fois montré le plus fort sur la ligne. Le sprinteur de l'équipe belge a devancé de six millimètres Boasson Hagen, deuxième de l'étape, et remporte ainsi son 3e succès sur cette 104e édition du Tour de France, après ceux à Liège (2e étape) et Troyes (6e étape).

En terminant 11e, le Français Arnaud Démarre (FDJ) fait la mauvaise opération du jour et perd son maillot vert au profit de Marcel Kittel.

Grâce au 12e succès de Kittel dans l'histoire du Tour de France, l'équipe belge Quick-Step Floors a remporté son 38e succès de la saison.

Pour le reste, aucun changement n'est à signaler au classement général, toujours emmené par Froome, qui devance son coéquipier Geraint Thomas de 12 secondes et le porteur du maillot à pois de la montagne, l'Italien Fabio Aru (Astana), de 14 secondes. Au classement du maillot vert, Kittel reprend les devants et compte 15 points d'avance sur Arnaud Démare.

A noter que le Néerlandais Dylan Van Baarle (Cannondale), membre actif de l'échappée, a reçu le prix de la Combativité.

Samedi, le peloton affrontera la 2e étape montagneuse du Tour de France 2017. Une étape longue de 187,5 kilomètres rejoindra Dole au sommet de la station des Rousses après trois côtes dont la dernière de première catégorie toutes situées dans le Jura.

