Dans un peloton au sein duquel l’unanimité ne constitue que très rarement la règle, les discours de tous les favoris semblaient s’être mis au diapason avant le Grand Départ de Düsseldorf : ce Tour de France sera nécessairement celui de l’audace.

Avec trois arrivées au sommet, seulement, jalonnant les 3.540 kilomètres du parcours (1 de moins qu’en 2016 et deux de moins qu’en 2015 et 2014), les organisateurs ont voulu bouleverser les codes et sortir des scénarios trop sclérosés.

"Cette année plus que jamais, il faudra savoir saisir chaque opportunité", commente ainsi Nicolas Portal, le directeur sportif de la Sky. "Le comportement de Richie Porte sur l’arrivée de Longwy lundi confirme que les principaux prétendants à la victoire finale l’ont bien compris…"

Tous ceux qui ambitionnent un Top 10 à Paris ont cerclé de rouge la cinquième étape au menu de ce mercredi. Au bout d’une journée de 160,5 kilomètres à peine, proposant une seule difficulté répertoriée (la côte d’Esmoulières 2,3 km à 8 %, 3e cat.), le peloton viendra buter sur la Planche des Belles Filles comme contre un mur.

"C’est vrai que le menu en amont sera très différent de celui que les organisateurs nous avaient proposé en 2012 et 2014, lors des deux précédentes ascensions de cette difficulté sur le Tour", poursuit le Palois. "Cela changera la donne car une bonne partie du peloton risque bien de se présenter groupée au pied de cette ascension finale (5,9 km à 8,5 %). Le placement sera donc très important. Cette cinquième étape s’assimilera à une petite classique."

Habitué à frapper fort dès la première arrivée en altitude, Chris Froome a déjà pris rendez-vous. "C’est vrai que Froome aime tenter d’asseoir une forme d’autorité lors du premier final au sommet", continue Portal. "Cela permet de gonfler le moral. Ce lieu est d’autant plus spécial pour notre leader qu’il y a remporté son tout premier succès d’étape sur le Tour en 2012. Il sait que ce final lui convient et il souhaite vraiment récidiver. Il faudra voir comment les choses se passent car on pourrait assister à une course à deux vitesses avec une échappée qui se disputerait la victoire du jour à l’avant et une explication entre favoris un peu plus loin. Je ne suis pas certain que les équipes des grands leaders seront très enclines à se disperser pour maîtriser la fuite d’éventuels audacieux. Il faudra en effet disposer de ressources pour la finale. La journée sera très différente d’une étape de haute montagne qui s’avale sur l’endurance. Ici, l’effort sera bien plus pointu et intense dans les derniers kilomètres. Cela s’annonce extrêmement intense sur les 5,9 kilomètres qui mèneront à cette première arrivée au sommet et l’effort sera pratiquement maximal sur les quinze à vingt minutes nécessaires aux meilleurs pour gravir la première côte de première catégorie de ce Tour."

Toujours très prudent dans son discours, Richie Porte n’a pas cherché à minimiser l’importance de cette cinquième étape. "Ce sera le premier véritable test de ce Tour", soufflait l’Australien au départ de Mondorf-les-Bains, mardi. "Je l’ai déjà gravie à deux reprises, en 2012 et 2014, et je sais qu’elle me convient."

De quoi pousser à se mettre à la Planche.