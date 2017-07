Marcel Kittel a remporté sa quatrième victoire sur le Tour de France 2017. Après avoir gagné les 2e, 6e et 7e étapes, il s'est montré le plus rapide lors du sprint de la 10e étape mardi à Bergerac.

Avec cette 13e victoire dans une étape du Tour, il dépasse son compatriote Erik Zabel pour devenir l'Allemand ayant remporté le plus de victoires d'étapes sur le Tour. "Quatre victoires en dix étapes. Il n'y a pas de mots pour exprimer cela", a réagi le sprinteur de l'équipe Quick Step.

"Remporter une victoire d'étape sur le Tour est toujours spécial. Mais maintenant, j'en ai quatre. C'est incroyable." L'Allemand est devenu le nouveau recordman de victoires d'étapes pour un Allemand. "Au début de ma carrière, je n'ai jamais imaginé que je pouvais accomplir cela. Quand j'étais jeune, mon seul objectif était de devenir coureur professionnel. Une fois que je suis devenu professionnel, j'ai voulu participer au Tour et ensuite gagner une étape. A présent, j'ai remporté quatre étapes sur dix et je suis l'unique détenteur du record. Je n'ai pas de mots pour cela. En ce moment, j'ai l'impression de vivre dans une bulle. Incroyable."

Marcel Kittel est parti de loin dans le sprint massif pour finalement gagner avec une grande facilité. "J'étais encore loin à 500 mètres de l'arrivée et je devais trouver une bonne position. Avec Daniel McLay, j'ai trouvé une aide parfaite et j'ai pu attaquer à quelque 220 mètres. Je ne peux pas nier que j'ai pour le moment emmagasiné énormément de confiance et que cela m'aide dans mes résultats. Mon équipe travaille également extrêmement bien et cela m'aide beaucoup. C'est aussi le résultat de l'ensemble de l'équipe."

Avec une nouvelle étape plate en direction de Pau demain/mercredi, Kittel peut prétendre à une 5e victoire et battre un nouveau record personnel (Kittel avait déjà remporté 4 étapes lors des Tours 2013 et 2014). "C'est possible, mais nous verrons cela demain. Profitons d'abord de cette victoire."