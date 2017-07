Christian Prudhomme avait à peine baissé son drapeau blanc, à la sortie de Montdorf, pour lancer officiellement la 4e étape du Tour en direction de Vittel, que Guillaume Van Keirsbulck jaillissait en tête du peloton comme un diable de sa boîte. Le Flandrien, qui - une demi-heure avant que la course ne débute - tournait déjà dans l’aire du départ comme un lion en cage, ne savait pas qu’il venait de se lancer dans une drôle de galère.

"Nos directeurs sportifs m’avaient demandé de sauter dans une échappée, alors je me suis dit que ce serait mieux de la provoquer moi-même et d’emmener quelques coureurs, racontait-il sur la ligne d’arrivée, tandis que ses grands-parents venaient de le féliciter. Personne n’a suivi. Je me suis demandé ce que je devais faire. Dans l’oreillette, Hilaire (Van der Schueren) m’a dit de garder le rythme, que des gars allaient revenir, mais je n’ai plus vu personne de la journée. Après quelques minutes, j’ai vraiment pensé : M…, je me suis fait avoir." Pendant 190 kilomètres, le coureur de Wanty-Groupe Gobert, bien en ligne sur sa machine, anima donc seul le devant de la course.

"Cela fut une journée dure, sans doute pas la plus dure de ma carrière, mais quand même, j’ai souffert, avouait-il avec un petit sourire, teinté malgré tout de fierté, après la performance athlétique réalisée. J’étais seul et le vent n’a jamais été idéal, il soufflait soit de côté, soit de face. Pourtant, j’ai obtenu près de quatorze minutes d’avantage. Bien sûr, je n’avais aucune chance d’aller au bout, mais on se dit : ‘On ne sait jamais’ ."

"Cela aurait été stupide de freiner et d’attendre le peloton. Je suis parti calmement, je ne voulais pas me brûler à la mi-course et finir à la ramasse . Je regardais mon computer, la vitesse, mon rythme cardiaque, les watts que je développais, je ne voulais pas me mettre dans le rouge."

Tout au long de sa folle cavale, Van Keirsbulck a bien évidemment été soutenu par le public massé au bord des routes, dont de nombreux Belges.

"Cela ne passe pas vite, on a le temps de penser, on est tout seul, mais il faut rester concentré sur son effort, pousser sur les pédales toute la journée, disait-il encore. Bien manger, boire. Ça ne passe pas vite. Je n’ai commencé à décompter les kilomètres que dans les cent derniers kilomètres. Après la côte (NdlR : à 37 kilomètres du but), j’ai essayé de tout donner pour aller le plus loin possible, mais il y avait toujours ce vent, ça montait et descendait sans cesse…"

Le coureur de Varsenare, près de Bruges, gardera pourtant un excellent souvenir de cette journée passée en tête du Tour de France. "C’était quand même plaisant, avoua le vainqueur du Samyn. Mais je vais bien dormir et demain, même si l’étape est dure, je vais chercher encore à récupérer. Pour Wanty-Groupe Gobert, ça a fait un bon coup de pub et, moi, cela m’aura fait un bon entraînement."