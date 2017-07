Pour les sprinteurs, c'est évidemment la victoire d'étape qui sera primordiale aujourd'hui. Michael Matthews, maillot vert, mais aussi André Greipel, Edvald Boasson Hagen et John Degenkolb sont les grands favoris en l'absence des rois de la discipline Peter Sagan et surtout Marcel Kittel. Nacer Bouhanni pourrait lui aussi mettre à profit ces absences et celle de son rival préféré, son compatriote Arnaud Démare. Côté belge, Greg Van Avermaet a déjà beaucoup donné et ne tentera probablement pas de se mêler à l'emballage final. Jurgen Roelandts , lui, sera le poisson-pilote de son leader, l'Allemand André Greipel.





Un doublé sur le podium pour Sky ?





C'est LA grande interrogation de cette ultime étape. La Sky tentera-t-elle de placer Mikel Landa sur le podium, lui qui n'est qu'à une seconde du troisième Romain Bardet ? Cristopher Froome a annoncé que pour sa part, la course pour le classement général était terminée. Dans le peloton, on n'imagine pas un tel scénario car il est entendu qu'habituellement, on ne tente pas de jouer le classement général sur l'étape des Champs-Elysées. Mais Mikel Landa suivra-t-il l'avis général ? Un podium sur le Tour de France est toujours très valorisant pour un coureur, d'autant plus quand il veut séduire une nouvelle équipe comme cela devrait être le cas pour l'Espagnol qui désire devenir leader, ce que la Sky ne peut lui offrir. Dans son cas, une troisième place au classement se monnayerait cher, très cher. AG2R, l'équipe de Romain Bardet, a déjà annoncé qu'elle protégerait son leader coûte que coûte. Pense-t-elle que le risque existe ? Réponse durant cette 21e et dernière étape du Tour de France 2017 !