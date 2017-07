Tiesj Benoot a terminé premier Belge à l'arrivée à Peyragudes jeudi, terminant 17e à 4 minutes et 33 secondes du Français Romain Bardet vainqueur de cette 12e étape. Serge Pauwels a terminé juste derrière, 18e. "J'ai roulé à mon rythme", a expliqué Tiesj Benoot. "Et comme ça, j'ai même rattrapé pas mal de coureurs à la fin".

Tiesj Benoot est monté à sa main jeudi. "Je n'ai jamais été au-delà de mes limites", a expliqué le coureur Lotto-Soudal. "Cela a payé à la fin, car j'ai pu dépasser plusieurs coureurs. A un kilomètre de l'arrivée, j'ai vu Serge surgir. C'est une belle prestation. C'était l'une des plus longue étape du Tour, avec près de 6 heures sur le vélo (5h49 pour le vainqueur) et près de 7 pour le grupetto. Et le tout à 4.500m d'altitude. Heureusement, le sentiment est bon. J'aurais bien voulu aller dans une échappée, mais l'attaque du jour s'est dessinée très tôt et pas mal de grimpeurs n'y étaient pas non plus. Je vais rouler les prochains jours avec l'idée qu'une victoire est vraiment possible pour moi."

Mais pas forcément lors de l'étape de vendredi. "Une si courte étape (101km), ce n'est pas vraiment mon truc. Ce sera très rapide et très explosif dès le départ, mais bon, on ne sait jamais."