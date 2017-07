Le calme précède toujours les plus violentes tempêtes. Au lendemain de deux journées aux scénarios écrits dans le marbre et ponctués d’un sprint massif, le menu de ce deuxième week-end du Tour met bien plus en appétit et augure de belles promesses.

Van Avermaet a pointé l’arrivée de samedi

Ville arrivée du Tour de France pour la seconde fois de l’histoire de la Grande Boucle, la Station des Rousses avait couronné Sylvain Chavanel en 2010. Le Français, alors chez Quick Step, avait conclu victorieusement une échappée. Un scénario que prédit Valerio Piva pour la journée de samedi.

"La particularité de ce finish est que le sommet de l’ultime ascension est distant d’une dizaine de kilomètres de l’arrivée", analyse ainsi le directeur sportif de la formation BMC. "C’est trop pour que les favoris se découvrent sur cette 8e étape, d’autant que la montée vers la station n’est pas très difficile (NdlR : 11,7km à 6,4 %). C’est roulant. De nombreux coureurs au gros moteur ont très certainement pointé cette journée car je crois vraiment que, pour la première fois de ce Tour, la chance pourrait sourire aux audacieux et l’échappée aller au bout. La bataille pour intégrer ce groupe de fuyards s’annonce féroce." © D.R.

Chez BMC, Greg Van Avermaet recevra ainsi carte blanche. "Je pourrais effectivement tenter quelque chose", confesse le champion olympique. "Le profil général de cette journée me rappelle un peu celui de l’étape du Lioran au bout de laquelle Greg s’était imposé l’année dernière et avait pris le maillot jaune", pointe Piva. "Même si nous possédons un prétendant à la victoire finale à Paris, nous continuons d’entretenir de réelles ambitions pour les victoires d’étape."

Porte : "Dimanche sera un jour clé de ce Tour"

Signe de l’importance que les principaux favoris accordent à la journée de dimanche, entre Nantua et Chambéry, tous ont pris soin de la reconnaître. Tracée dans le massif du Jura, cette neuvième étape présente le profil de véritables montagnes russes. Parmi les sept difficultés répertoriées, trois sont classées Hors catégorie. © D.R.

"Le Col de la Biche, le Grand Colombier et le Mont du Chat présentent des profils assez différents des ascensions plus traditionnelles sur le Tour , juge Piva . Le pourcentage moyen est élevé et certaines pentes sont vraiment raides ! Le Mont du Chat est une difficulté exigeante propice à opérer des décisions."

Sa descente également ! Empruntée sur le dernier Dauphiné, on avait vu Christopher Froomer y mettre ses rivaux en difficulté. "S’il pleut comme les prévisions semblent l’annoncer (NdlR : voir ci-contre), elle en sera d’autant plus périlleuse, conclut Piva. Il faudra sans doute évoluer sur la corde raide et prendre certains risques. Il ne s’agit pas du terrain de prédilection de notre leader Richie Porte…" © D.R.

L’Australien, qui n’avait pas paru des plus à l’aise sur la traditionnelle répétition générale du Tour, ne semble pourtant pas s’en inquiéter. "Je m’attends à une course très différente de celle que nous avions vécue sur le Dauphiné, souffle ainsi le cinquième du général. Je pense que cela va bouger dans le difficile Mont du Chat. Il restera toutefois 26 kilomètres de son sommet jusqu’à l’arrivée. C’est dix de plus qu’au Dauphiné où la ligne était tracée à La Motte-Servolex… Une chose me semble en tout cas certaine : la journée de dimanche sera l’une des plus difficiles au programme de ce Tour de France. Il s’agira d’une des clés de cette Grande Boucle 2017."

Les étapes de ce week-end par Rik Verbrugghe

Place à la montagne ce week-end avec l’arrivée des huitième et neuvième étapes à la station des Rousses et Chambéry. Samedi, c’est le type de parcours idéal pour les baroudeurs. Un coureur costaud peut viser un succès d’étape en profitant du fait que les favoris du Tour ne déclencheront sans doute pas la grande bataille, puisqu’au sommet du dernier col, il reste 12 kilomètres en faux plat montant et descendant. Dimanche avec trois cols hors catégorie, l’étape risque d’être très éprouvante pour les coureurs. Comme c’est la veille d’un jour de repos, ils seront nombreux à vouloir tout donner pour s’installer confortablement au classement général. Le final avec la montée et la descente technique du mont du Chat nous promet du grand spectacle…