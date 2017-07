Bien sûr, on pense d'abord au dernier combat entre les favoris. Landa, Uran, Bardet et Froome s'élanceront l'un après l'autre entre 16h58 et 17h04. Le Britannique compte 23 secondes d'avance sur Romain Bardet et 29 secondes sur Rigoberto Uran. Normalement, ce sera suffisant pour résister, surtout face à un Romain Bardet loin d'être un spécialiste du chrono. Cette faiblesse pourrait d'ailleurs lui coûter le podium puisque Landa, qui possède 1'13'' de retard sur le Français est réputé bien meilleur rouleur et pourrait récupérer pas mal de temps. La plus grosse interrogation reste au-dessus du Colombien Uran. Pourra-t-il faire trembler Christopher Froome en lui reprenant 30 secondes ? Selon ceux qui le connaissent bien c'est possible si il est en pleine forme... Mais aura-t-il les jambes ?

Avant le dernier combat entre les favoris, les concurrents à la victoire d'étape ce seront élancés. Les quatre noms à retenir sont Castroviejo, Roglic, Martin et Küng. Parmi ceux-ci, seul le Slovène Primoz Roglic a déjà remporté une étape sur ce Tour 2017.

Côté belge, il n'y a que peu d'espoir de voir un top 10 pour l'un de nos compatriotes, nos meilleurs rouleurs n'étant pas de la partie sur ce Tour de France.





Warren Barguil élu "Super Combatif" du Tour

Le maillot à pois Warren Barguil (Fra/Sunweb) élu "Super Combatif" du Tour. Thomas De Gendt, deuxième, a reçu le plus de votes du public via Twitter.





