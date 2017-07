La courte et raide ascension de la Planche des Belles Filles ce mercredi a mis de l'ordre au classement général, sans pour autant créer d'écarts définitifs. On retrouve donc Chris Froome en jaune, déjà. Mais au vu de sa préparation en dents de scie, le triple vainqueur du Tour ne se sent probablement pas aussi fort que lors de ses précédentes victoires. Et contrairement à la BMC de Richie Porte, il se gardera bien de griller inutilement ses équipiers trop tôt car il sait qu'il aura besoin d'eux en deuxième et troisième semaines, surtout pour contenir les attaques de Aru et Bardet, voire de Contador et Quintana, qui risquent de devoir passer rapidement à l'offensive s'ils continuent à perdre du temps.Découvrez les arguments de ce pronostic pas si fou dans notre zone abonnés !(...)