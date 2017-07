Même si elle n'a pas remporté d'étape, l'équipe Wanty-Groupe Gobert marque le Tour de France de son empreinte.

Souvent à l'offensive, l'équipe belge a remporté pour la troisième fois de ce Tour le classement par équipes de l'étape. Un résultat qu'elle doit surtout à Frédéric Backaert, actif dans l'échappée du jour, et à Pieter Vanspeybrouck, onzième sur la ligne d'arrivée.

"J'avais parlé avec Marcato (NDLR : il courait chez Wanty-Groupe Gobert l'an dernier) avant l'étape et je me suis mis dans sa roue quand nous avons attaqué", a expliqué Backaert. "Bodnar est vite revenu sur nous. Il passait de gros relais et nous a fait forte impression. Dans le final, il a attaqué juste après mon relais. Marcato n'a pas su y aller et Bodnar s'en est allé. Le principal, c'est que j'ai pu me montrer. C'est une journée réussie vu que je suis aussi monté sur le podium grâce à la victoire dans le classement par équipes (qui vaut 2800 euros)."

Backaert s'est ensuite plaint de la tactique des autres équipes. "Je ne comprends pas pourquoi il n'y avait pas plus d'équipes dans l'échappée. Que disent leur sponsors? Bon, hier il y avait deux hommes dans l'échappée, aujourd'hui nous étions trois, c'est déjà mieux. Je ne comprends pas non plus la tactique des autres équipes des sprinteurs qui roulent en direction de l'abattoir. Elles savent pourtant que Kittel est beaucoup plus rapide."

Pieter Vanspeybrouck fait partie de ceux qui ont pu voir de plus près la puissance et surtout le dossard du sprinteur Allemand. Après la huitième place obtenue mardi, il signe un nouveau top 15 qui lui reste cependant en travers de la gorge. "Malheureusement Bouhanni s'est touché avec un autre coureur et j'ai dû freiner", décrivait-il après l'étape. "Je pouvais donc oublier le top 10. Un de ces jours je vais essayer d'aller dans l'échappée. Peut-être demain mais une longue journée nous attend et l'étape explosive de vendredi sera très dure. Quoi qu'il en soit, je me sens encore bien après ces onze étapes."