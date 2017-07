Alors que Contador (Trek) et Landa (Sky) s'étaient isolés en tête de course, les deux grimpeurs ont été rattrapés par Nairo Quintana (Movistar) et Warren Barguil (Sunweb) dans la dernière ascension du jour, sur des pentes supérieures à 11%. Le Français, parti pour empocher un maximum de points afin de sécuriser son maillot à pois, aura profité de la présence de trois gros grimpeurs pour s'accrocher et rester en tête de course.Derrière, un petit groupe de favoris s'est très vite formé, sous l'impulsion de plusieurs coureurs qui ont durci la course (Dan Martin, George Bennett, Romain Bardet). Fabio Aru, qui a perdu en cours d'étape son meilleur équipier Jakob Fuglsang (contraint à l'abandon), s'est contenté de contrer les attaques de ses adversaires, principalement dans la dernière ascension (le mur de Péguère) et dans la descente qui a suivi où, tour à tour, les quatre premiers du général ont attaqué (Froome, Bardet, Aru et Uran).Soulignons le rapproché de Mikel Landa au classement général puisqu'il a grappillé plus de 1'30" ce vendredi, tout comme Contador et Quintana. Aru devance désormais Froome de 6", Bardet de 25", Uran de 35" et Landa, le lieutenant de Froome, de 1'09". Quintana est 8e à 2'07" et Contador 10e à 5'22".

Demain, place à une étape vallonnée où la côte finale, à Rodez, pourrait favoriser des puncheurs comme Greg Van Avermaet, puisqu'il y a déjà remporté une étape du Tour !

Revivez notre direct: