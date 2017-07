Thomas Degand (Wanty-Groupe Gobert) ne va pas oublier sa sortie d'entraînement lundi lors de la première journée de repos de son premier Tour de France.

Parti seul faire un peu de vélo, non loin de Bergerac, il a été renversé par un chien. Il souffre d'écorchures sur tout le côté droit du corps. "Soudain, un dalmatien est sorti d'un jardin. Je n'ai pas réussi à l'éviter et il a couru dans ma roue et je suis tombé", a expliqué Degand qui s'est relevé couvert d'écorchures.

"Il m'a fallu pas mal de boulot pour soigner ses blessures" a précisé le médecin de l'équipe Joost De Maeseneer. "Thomas va en souffrir pendant quelques jours."

"Demain (mardi) et mercredi, je vais certainement avoir des raideurs. C'est ennuyeux, mais cela aurait pu être pire. Je suis déjà content qu'il ne s'agisse que d'écorchures", a conclu l'infortuné.

Degand avait dû quitter la Vuelta, le Tour d'Espagne, en 2015 après une chute.