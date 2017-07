Rik Verbrugghe préface la 13e étape:

Romain Bardet et Fabio Aru étaient tous les deux émus aux larmes, après la victoire d'étape du premier et la prise de pouvoir du second. Pourtant, ils ont peut-être perdu le Tour ce jeudi… qui sait, en effet, si Chris Froome aura d'autres jours sans sur ce Tour ? Si le Britannique devait retrouver sa superbe pour finalement s'imposer pour quelques secondes à Paris, le Français et l'Italien regretteront de ne pas l'avoir attaqué plus tôt ce jeudi.Car l'actuelle 2e place de Froome au classement général n'est guère inquiétante pour le Team Sky, puisqu'il devrait combler sans mal ses 6 secondes de retard lors du contre-la-montre de Marseille. Aru, Bardet et Uran ont donc toujours la balle dans leur camp et pourraient mettre à profit l'étape très nerveuse de ce vendredi pour faire exploser définitivement le triple vainqueur de la Grande Boucle. D'autant plus que la prochaine grosse étape de montagne ne viendra pas avant mardi prochain et que la brèche ouverte à Peyragudes pourrait être refermée d'ici là.Que peut-on attendre de l'étape du jour ? Probablement de grandes manœuvres tactiques, aidées par le fait qu'Astana cadenassera beaucoup moins bien la course que Sky, au vu de l'abandon de Cataldo et des blessures de Fuglsang. Les AG2R tenteront forcément de placer des équipiers de Bardet dans l'échappée du jour, pour l'aider dans une éventuelle offensive en fin d'étape. Qui attaquera le premier ? Contador ? Quintana ? Le Français, lui, peut se permettre le luxe d'attendre la dernière descente, très technique, du Mur de Péguère pour tenter d'éliminer un ou l'autre adversaire, comme il l'avait fait sur les routes de Chambéry, dimanche.En parallèle de la course au maillot jaune, on retrouvera probablement un duel Barguil-De Gendt dans la course au maillot à pois et de nombreux baroudeurs dans celle à la victoire d'étape. Vous l'aurez compris: les enjeux sont multiples, ce vendredi, et cela tombe pile au moment où la Sky n'a plus vraiment de raisons de contrôler la course. Que le spectacle commence !