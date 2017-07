Greg Van Avermaet (BMC) a lancé le sprint de loin, mardi sur l'arrivée de la 16e étape du Tour de France, jugée à Romans-sur-Isère. "J'ai essayé", a-t-il déclaré après l'arrivée. "Mais contre Matthews et dans un tel final, c'est compliqué."

Van Avermaet l'avait annoncé, il allait tenter quelque chose. Le champion olympique s'est illustré dans le final, lançant le sprint pour la victoire. "La course était difficile et rapide", a raconté le Belge après l'arrivée. "C'était idéal pour moi car je suis toujours meilleur dans de telles circonstances. J'ai donc voulu tenter ma chance au sprint. Je connaissais le final et je savais qu'il y avait un virage mais je ne m'attendais pas à ce qu'il soit si serré, j'ai même dû freiner."

Le champion olympique a cependant reconnu une petite erreur d'appréciation. "Je me suis rendu compte que j'ai peut-être lancé trop vite. J'ai vu le panneau indiquant les 300 dernières mètres et le vent venait de face. J'ai tenté ma chance mais il fallait être très fort pour battre Michael Matthews."

Van Avermaet compte maintenant deux quatrièmes places (à Longwy et Romans-sur-Isère) et une deuxième place (à Rodez) sur ce Tour 2017. "Je n'ai pas eu beaucoup plus de possibilités. J'ai fait de mon mieux. Pour gagner sur le Tour, il faut que toutes les pièces du puzzle s'imbriquent parfaitement et cela n'a pas été le cas."

Tiesj Benoot une nouvelle fois aux avant-postes

Tiesj Benoot (Lotto-Soudal) s'est à nouveau illustré mardi sur la 16e étape du Tour de France. Le Belge, qui dispute sa première Grande Boucle à 23 ans, a fini 8e à Romans-sur-Isère. "Dommage qu'André Greipel n'était pas dans ma roue quand les bordures se sont formées", a raconté le Gantois après l'arrivée. "C'est une occasion manquée."

"Nous étions bien informés sur les conditions de course", a expliqué Benoot. "Après le village, nous savions qu'un fort vent latéral allait souffler dans la descente. Nous étions donc conscients que cette portion était cruciale. J'étais idéalement placé, premier dans la roue du dernier coureur Sky. Je pensais que Greipel me suivait mais ce n'était apparemment pas le cas."

"A ce moment-là, tout va très vite", a expliqué Benoot. "Je n'ai pas pu aller chercher André car nous ne serions pas rentrés dans le groupe de tête. C'est dommage, c'est une occasion manquée. Personnellement, j'aime bien ce genre de conditions venteuses. Chapeau à la formation Sunweb qui a fait un gros boulot en équipe toute la journée. Ils ont écarté Marcel Kittel et Matthews a empoché la victoire, ainsi que les points qui vont avec, cruciaux dans la lutte pour le maillot vert."