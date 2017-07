Entrevu par la lorgnette belgo-belge des intérêts de nos coureurs sur ce Tour de France et faisant fi de la garantie de spectacle dont est le plus souvent synonyme le champion du monde, l’exclusion de Peter Sagan enlève une épine du pied de nos chasseurs d’étape.

Meilleur ennemi du Slovaque, Greg Van Avermaet ne partageait pourtant pas cette analyse. "Je ne décrypte pas les événements de cette manière", souriait ainsi le Waeslandien. "Un coureur n’est jamais heureux du malheur d’un autre. J’avais battu Peter à Rodez en 2015, là où le Tour s’arrêtera à nouveau cette année (NdlR : 14e étape, le 15 juillet). Et croyez-moi, j’aurais préféré m’imposer au sommet de la côte de Saint-Pierre avec Sagan derrière moi sur la photo… Avec son départ, il y aura sans doute une équipe de moins pour contrôler les étapes dont le final pourrait me convenir, ce qui constituera un désavantage."

Comme la très large majorité du peloton de cette Grande Boucle, le coureur de la BMC considérait la sanction posée par le jury des commissaires comme sévère. "Je ne pense pas que ce geste constitue le geste le plus fou que l’on ait vu dans un sprint", continue-t-il. "À mes yeux, une dégradation à la dernière place du classement de l’étape et une pénalité au ranking du maillot vert auraient suffi. Mais je pense que les commissaires ont voulu faire de ce cas un exemple afin d’envoyer un signal fort. Au football, pour une faute, tu reçois une carte jaune ou rouge. Si Ronaldo fait une telle faute, il doit aussi quitter le terrain. Cela vaut pour tout le monde et il appartient à l’arbitre ou au jury de déterminer la sanction. Lorsque vous envoyez un coureur au sol, vous pouvez hypothéquer tout le reste de sa carrière."

Si Van Avermaet possède, dans la large palette de ses qualités, une jolie pointe de vitesse, il se refuse pourtant à se mêler aux sprints massifs sur ce Tour de France.

"Les spécialistes de cet exercice sont, pour la plus grande majorité, un peu fous, sourit ainsi le champion olympique. Je pense que certains ne savent pas que leurs vélos sont équipés de freins (rires). Des gars comme Greipel ou Kittel sont très propres dans leurs sprints, mais ce n’est pas le cas de tout le monde. C’est pour cela que je préfère ne pas aller chatouiller ces gars-là de trop près. Mon objectif reste de gagner une étape sur ce Tour et l’absence de Peter ne change pas fondamentalement les choses. Je laisse les sprints massifs aux spécialistes et pense plutôt déjà à la deuxième semaine…"