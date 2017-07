Rik Verbrugghe préface la 14e étape:

Suivez notre direct commenté dès 16h:

Il y a eu un avant et un après Rodez pour Greg Van Avermaet. Sa victoire sur le Tour 2015 fut un véritable déclic pour celui qui a remporté le titre olympique la saison suivante et Paris-Roubaix cette année, parmi bien d'autres victoires de prestige. Après son triomphe dans l'enfer du Nord, Van Avermaet lui-même déclarait ceci: "Avant, je pensais 'je peux gagner'. Aujourd'hui, en entrant sur le vélodrome, je pensais 'je vais gagner'". Et depuis ce "succès déclic" à Rodez, la côte Saint-Pierre est peut-être à Greg Van Avermaet ce que le Cauberg est à Philippe Gilbert... car cette bosse semble taillée sur mesure pour le leader de la BMC qui, contrairement à Longwy, n'aura pas à composer avec la donnée Richie Porte, qui a abandonné depuis lors.Mais si tous les feux semblent au vert pour Van Avermaet, il faudra tout de même se méfier de quelques hommes en forme, comme Dan Martin, Zdenek Stybar et Philippe Gilbert pour la Quick Step. Au vu de ses multiples cartes, il ne serait d'ailleurs pas étonnant de voir l'équipe de Lefevere tenter de dynamiter la course avant cette dernière bosse, avec, pourquoi pas, un coureur comme Tim Wellens ou encore Lilian Calmejane. Mais le plus gros adversaire du champion olympique ce samedi sera probablement Michael Matthews. Toujours aussi rapide au sprint, l'Australien semble plus à l'aise que jamais dans les bosses cette saison et pourrait venir sauter le Belge sur la ligne s'il parvenait à s'accrocher à sa roue dans les plus forts pourcentages.De leur côté, les coureurs du classement général seront très attentifs pour éviter de prendre une cassure qui pourrait leur coûter quelques secondes, mais sauf accident, il ne devrait guère y avoir de changements avant l'étape programmée dans le massif central ce dimanche.En attendant, Hollenstein, De Gendt, Voeckler, Roosen et Bouet forment à cinq l'échappée du jour. Une échappée qui est contrôlée par les équipiers de... Matthews et Van Avermaet.