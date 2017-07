Si la carte d’identité de Greg Van Avermaet renseigne Lokeren comme lieu de naissance, son passeport de coureur du Top Mondial mentionne, lui, Rodez dans la même case.

Dans la touffeur de l’Aveyron, le Waeslandien a changé de dimension le 17 juillet 2015 en s’imposant sur la treizième étape du Tour. Vainqueur avant cela de vingt courses depuis ses débuts pros en 2007, le coureur de la BMC a gravi ce jour-là le dernier marchepied vers la caste des seigneurs du peloton et fait sauter du même coup le verrou psychologique qui l’enfermait dans le rôle de perdant magnifique.

"La manière dont il a battu Sagan ce jour-là au sommet de la côte de Saint-Pierre (NdlR : 570 mètres à 9,8 %) était vraiment impressionnante", se souvient Valerio Piva, le directeur sportif de Van Avermaet chez BMC. "Il a avalé pratiquement toute la bosse au sprint sans que le Slovaque ne puisse le remonter ! Cette année-là, je n’étais pas présent sur le Tour, mais je me souviens avoir pesté devant ma télévision, persuadé que Greg avait commis une erreur en produisant son effort bien trop tôt. Il m’a fait mentir, pour mon plus grand bonheur (rires)…"

Une manœuvre tactique qui fait sourire le champion olympique de Rio aujourd’hui encore.

"Je n’ai sans doute pas agi avec la plus grande malice, mais l’essentiel est que cela ait marché", sourit le papa de la petite Fleur. "Sagan était véritablement collé dans ma roue arrière dans les 200 derniers mètres et je pensais qu’il allait me sauter juste avant la ligne, mais ce moment n’est jamais venu (rires)... Lorsque je me repasse la vidéo de cette victoire, voir Sagan se rasseoir quelques mètres avant l’arrivée donne une autre portée à ce succès. L’effort y avait été démentiel. Nous avons avalé la bosse finale plein tube et j’ai d’ailleurs enregistré mon record de puissance sur une minute…"

Longtemps catalogué comme le plus beau des perdants, Greg Van Avermaet est devenu depuis un serial winner. Une métamorphose dont Rodez aura été l’acte fondateur. En un peu moins de deux ans, l’ancien gardien de but de Beveren a depuis lors levé les bras à treize reprises et collectionné les succès de prestige.

"Le cyclisme est un sport tellement difficile et exigeant physiquement que l’on en oublie parfois sa dimension mentale prépondérante", avance ainsi Piva. "Ce qui fait la différence entre un grand champion et un bon coureur, c’est bien plus souvent la tête que les jambes, vous savez… Je ne pense pas que l’on puisse dire que Greg doutait de ses qualités au préalable, mais il faut parfois matérialiser certaines convictions pour que celles-ci se transforment en certitudes. Ce jour-là, le Belge a compris qu’il n’avait absolument rien à envier aux meilleurs coureurs du monde sur ce type d’arrivée en bosse. Cette foi a le pouvoir de faire courir plus juste. Là où, parfois trop nerveux, un coureur a parfois tendance à se disperser dans un final en multipliant les attaques, celui qui sait exactement comment il peut gagner ne posera qu’une seule attaque. Mais la bonne ! Greg est devenu une sorte de sniper. Il n’a pas bridé son tempérament offensif ces deux dernières années, mais lorsqu’il passe à l’action, c’est à bon escient."

Si son palmarès s’est considérablement enrichi depuis lors, l’homme, lui, est resté le même.