Au lendemain de l’étape de Peyragudes, les principaux prétendants à la victoire finale dans ce 104e Tour de France n’ont pu se départager, si l’on excepte les neuf secondes arrachées par Dan Martin.

Il reste encore huit étapes, mais toutes ne vont pas permettre aux rivaux de Christopher Froome de prendre du temps sur le Britannique, a priori meilleur rouleur que tout le monde. Le chrono de Marseille doit normalement lui permettre de conquérir entre 45 secondes et 1:30 sur tous ses rivaux.

À Düsseldorf, sur 14 kilomètres, le triple vainqueur du Tour avait pris respectivement 37 secondes sur Dan Martin, 39 sur Romain Bardet, 40 sur Fabio Aru, 51 sur Rigoberto Uran et 56 sur son équipier Mikel Landa.

Le contre-la-montre marseillais, à la veille de l’arrivée aux Champs-Elysées, sera long de 22,5 kilomètres, totalement plats, si l’on excepte la montée de la Bonne Mère vers Notre-Dame de la Garde (côte de 1km200 à 9,5 %) où l’on peut considérer que chacun fera jeu égal. C’est donc sur les vingt bornes de plat que se feront les écarts. Le cyclisme n’est pas une science exacte, mais en extrapolant les écarts du premier chrono, le résultat du second donnerait ceci : Froome prendrait 53 secondes à Martin, 56 à Bardet, 57 à Aru, 1:13 à Uran et 1:20 à Landa. Autant dire que le triple vainqueur du Tour peut voir venir.

Bien sûr, sur la route d’un Tour de France, tout peut toujours survenir n’importe où et quand, on l’a vu en 2013 en direction de Saint-Amand-Montrond avec des cassures et bordures dues au vent, mais si l’on écarte les 16e, 19e et 21e étapes que les sprinters et baroudeurs devraient se partager, les adversaires de Froome n’ont plus que quatre possibilités pour le distancer.

1 Ce samedi 15, entre Blagnac et Rodez

L’arrivée à Rodez est propice aux puncheurs, style Dan Martin, pour grappiller quelques secondes, voire plus avec d’éventuelles bonifications. Des cassures pourraient aussi intervenir au sommet de la côte de Saint-Pierre (570 mètres à 9,6%). Mais les écarts seront minimes.

2 Le dimanche 16, entre Laissac et Le Puy-en-Velay

Dans cette étape piège, courue la plupart du temps au-dessus des 1.000 mètres, sur des plateaux où le vent peut souffler, les coureurs devront escalader deux cols de 1re catégorie. Le premier, la Montée de Naves d’Aubrac, est situé en début d’étape, mais le second, inédit et compliqué, car étroit et pentu, le Col de Peyra Taillade (8,3 km à 7,4%), présente des pourcentages sévères (12, 13, 14%). Son sommet est toutefois situé à une trentaine de kilomètres de l’arrivée. En cas d’écart, on pourrait assister à une belle partie de manivelle entre l’un ou l’autre groupe avec un ou plusieurs favoris.

3 Le mercredi 18, entre La Mure et Serre-Chevalier

La première des deux dernières étapes de montagne est celle des géants alpins, la Croix de Fer, le Télégraphe et le Galibier. Pour espérer prendre du temps à Froome ou à d’autres adversaires, il faudra pourtant franchir le sommet du Toit du Tour avec un avantage important car ensuite, c’est une longue et très roulante descente passant par le col du Lautaret et filant jusqu’à Serre-Chevalier qui attend les coureurs. Il y sera compliqué de créer ou de maintenir des écarts, notamment pour un coureur isolé.

4 Le jeudi 20, entre Briançon et l’Izoard

C’est sans doute la seule possibilité de créer de véritables écarts. Pour la première fois, une étape se terminera au-dessus du légendaire col alpin, dont la montée aura été précédée de celle du col de Vars (9.3 km à 7.5%). L’arrivée est tracée à 2.360 mètres d’altitude, deux kilomètres après la légendaire Casse Déserte au bout de 14,1 km de montée à 7,3 %. Par le passé, quatorze fois, de Henri Pélissier à Lucien Van Impe, qui fut d’ailleurs le dernier en 1976, un futur vainqueur de la Grande Boucle a franchi l’Izoard en tête. Sera-ce le cas ce 20 juillet ? Réponse dans cinq jours...