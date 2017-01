Le management de l’équipe a reçu ce jeudi matin la confirmation de ASO, l’organisateur, que Wanty-Groupe Gobert était sélectionné pour le Tour de France (2-23/07) et le Critérium du Dauphiné (04-11/06). L'équipe a réagi très positivement à ces annonces, par la voie d'un communiqué de presse dans lequel Jean-François Bourlart (manager général) mais aussi Hilaire Van der Schueren (directeur sportif) s'expriment.Ce dernier déclare notamment ceci: "J’avais un bon pressentiment mais il fallait attendre la confirmation de notre sélection pour le Tour de France. Après les prestations de l’an dernier, c’est totalement mérité. Une récompense du travail des dernières années. Nous avons dû bosser dur pour amener Wanty-Groupe Gobert à ce niveau. Quand je suis arrivé chez Wanty-Groupe Gobert il y a quatre ans, nous sommes repartis de zéro en voulant franchir un cap année après année. Participer au Tour de France, c’est le plus beau possible. On l’espérait avec la Vuelta, et mais ici on a directement accès au Tour. Une excellente nouvelle pour Wanty, Groupe Gobert et nos sponsors. Maintenant, il faut concrétiser, mais je suis confiant. Nous allons désormais songer au Tour de France, en travaillant avec un noyau élargi de coureurs pour les amener dans les meilleures conditions pour prester en juillet."Quant à Jean-François Bourlart, il se dit très fier: " Nous espérions être au départ d’un grand tour, mais nous n’osions pas penser au Tour de France. Cela démontre le respect que les organisateurs et le monde du cyclisme commencent à avoir envers notre équipe. On savait que notre participation au Dauphiné l’an dernier ouvrait les portes pour un grand tour. Cela confirme la progression de l’équipe, pas à pas. L’an dernier, nous remportons notre première victoire en World Tour sur l’Amstel Gold Race et le classement UCI Europe Tour, des éléments déclencheurs pour Christian Prud’homme. Depuis le VC Ath, créé en 1974, nous avons parcouru un beau petit chemin. Avec notre équipe Espoirs, puis la Continentale et maintenant le Pro Continental pour la septième année. Au Tour de France, Wanty-Groupe Gobert arrive enfin dans la cour des grands à force de travail, persévérance et confiance."Benoît Soenen: "être à la hauteur de l'invitationL'administrateur délégué du groupe Wanty a pour sa part réagi en ces termes: "Cette participation à la plus grande course cycliste du monde offrira une magnifique visibilité au Groupe Wanty, ce qui l’aidera dans son développement à l’international. J’invite déjà nos coureurs à se montrer dignes de cette invitation en réalisant les meilleures performances possibles lors des trois semaines de course. Comme toujours, Wanty donnera le maximum pour être à la hauteur."De son côté, Ronald Gobert (administrateur délégué du groupe Gobert), raconte avoir été envahi par une émotion extraordinaire lors de l'annonce. "Sportivement et humainement, nous nous sommes lancés dans une aventure hors du commun avec notre équipe Wanty – Groupe Gobert. Cette consécration n’en est que plus belle. Malgré les montants financiers démesurés qui sont parfois injectés dans le sport, cette Wild Card prouve qu’il est possible de réaliser ses rêves. Que le sport est beau, que le sport est grand !"