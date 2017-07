Le Français Warren Barguil (Sunweb), vainqueur de deux étapes et maillot à pois, a été élu Super Combatif du Tour de France 2017, a annoncé l'organisation samedi.

Deuxième, Thomas De Gendt (Lotto Soudal) a été le plus voté par le public via Twitter.

Les six membres du jury sont les anciens coureurs et désormais consultants Laurent Jalabert (France Télévisions et RTL), Greg Lemond (Eurosport), la commentatrice de télévision (France Télévisions) Marion Rousse, le directeur de course du Tour (ASO) Thierry Gouvenou et les journalistes de presse écrite Jean Montois (AFP) et Alexandre Roos (L'Equipe). Le septième vote était attribué par le public via Twitter.

Barguil a reçu quatre des sept voix. De Gendt a été plébiscité par le public et a reçu un autre vote. Le maillot vert Michael Matthews est troisième avec une voix.

Six autres coureurs avaient été nommés pour ce titre: Serge Pauwels, Alberto Contador, Tony Gallopin, Daniel Martin, Bauke Mollema et Lilian Calmejane.