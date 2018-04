Consommer des produits de qualité est devenu une variable essentielle dans le choix du consommateur. Ce critère d’exigence guide prioritairement l’acte d’achat. Mais, comment devant l’éventail de marques proposées décrypter cette qualité ?

La qualité, ce n’est pas que de la « marque »

Si le pouvoir d’achat des ménages a quelque peu retrouvé le sourire en 2017 (+1,3%), avec une embellie déjà confirmée en 2018 (+2,2%), le prix et la qualité d’un produit sont les facteurs essentiels qui motivent le consommateur. Baume au portefeuille, les produits sont achetés si leur prix est correct. Mieux, le « haut de gamme » associé à l’idée que l’on se fait d’une marque ne reflète plus à lui seul la qualité. Dans le secteur agro-alimentaire, ce sont les labels, les appellations d’origine et les certifications délivrés par des organismes indépendants qui confirment et légitimisent ainsi la qualité d’un produit. Mais au-delà de ces aspects attendus de la chaîne alimentaire, un produit sera de qualité pour le consommateur si ses caractéristiques répondent à ses attentes, tant à la vue, qu’à l’odorat, au toucher et au goût. Sensation en bouche, arrière-goût, texture, la satisfaction sensorielle est déterminante.

Des études prouvent l’importance du goût !

L’analyse sensorielle d’un produit est née dans les années 50 aux Etats-Unis. Le mouvement s’est enclenché, en Europe, dans les années 60. La grande distribution découvre qu’il ne suffit plus d’habiller d’un packaging agréable pour vendre, mais qu'il faut satisfaire le plaisir des consommateurs en leur fournissant des produits répondant plus étroitement à leurs exigences gustatives. Et quel meilleur moyen de tester le goût que celui du test à l’aveugle ? Mayonnaises, bières, les premières études connues validant l’importance du goût datent de 1964 et n’ont fait que confirmer, depuis, la tendance. En 2016, Joachim Schouteten, chercheur et expert gustatif à la Faculté des biosciences de l'Université de Gand, a également publié une étude en ce sens. Il a été demandé à un panel de consommateurs de tester une série de produits, dont le yaourt, exclusivement au goût. Les résultats ont démontré que les marques de distributeurs, comme ALDI, avaient tout aussi bon goût que les grandes marques.

Blind test ALDI, c’est votre goût qui parle !

Puisque le goût emporte la faveur des consommateurs, ALDI, qui s’emploie à valoriser ce critère, a osé relever le défi de se mesurer lui aussi aux grands noms. Entre juillet 2017 et février 2018, ConsumerHouse, un bureau d'études indépendant a invité 1500 consommateurs à comparer des dizaines de produits ALDI avec des marques très connues. Les dégustations ont été menées en aveugle. Durant le test, le panel ignorait quelles étaient les marques en présence. Option A ou B, y a-t-il une différence perceptible entre le ketchup Regalo et celui de son homologue connu ? La confiture Tamara est-elle aussi fruitée que celle de la célèbre grand-mère ? Le café Moreno peut-il rivaliser avec les fameuses petites capsules ? Les réponses à ces questions simples ont donné des résultats étonnamment très performants. ALDI n’a pas à rougir aux scores : des dizaines de produits sont reconnus par le consommateur tout aussi satisfaisant que les produits de marque, voire mieux ! Les résultats de cette étude comparative ont été rendus publics. « Nous voulons expliquer clairement aux consommateurs ce qu’ils peuvent attendre de nos produits » a expliqué le distributeur. « À côté des prix bas, il y a une haute qualité, comparable à celle des marques les plus connues. Le tout, généralement fabriqué par ces mêmes marques, mais sans de lourds investissements en recherche et développement, en packaging ou encore en marketing … »

