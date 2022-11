Jennifer Aniston dénonce une rumeur sur son couple avec Brad Pitt: "Un mensonge absolu"

"À ce stade, je n'ai plus rien à cacher."

À 53 ans, Jennifer Aniston assume pleinement qui elle est et ses choix. Elle s'est longtemps confié sur un sujet particulièrement sensible pour elle : la maternité. L'occasion de démonter une rumeur perfide sur elle et Brad Pitt.

"Vraiment difficile"

"J'essayais de tomber enceinte. C'était une route difficile pour moi, la route de la fabrication d'un bébé", a-t-elle confié dans le magazine Allure. "Toutes les années et les années et les années de spéculation... C'était vraiment difficile. Je passais par des FIV(fécondation in vitro, Ndlr), je buvais des thés chinois. J'aurais donné n'importe quoi pour que quelqu'un me dise: 'Congelez vos ovules. Faites-vous une faveur'", a-t-elle ajouté.

Une infertilité qui fut exploitée par certains médias. Dans les colonnes de certains magazines, on pouvait lire que sa priorité n'était pas son couple avec l'acteur, mais sa carrière. "C'était un mensonge absolu. Quej'étais juste égoïste... Je me souciais juste de ma carrière. Comme si c'était inconcevable qu'une femme réussisse et n'ait pas d'enfant. Et la raison pour laquelle mon mari m'a quittée, pourquoi nous avons rompu et mis fin à notre mariage, c'est parce que je ne voulais pas lui donner d'enfant". Un témoignage poignant qui inspirera sans doute d'autres femmes.