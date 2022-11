Charlène décorée par Albert de Monaco: la jolie photo officielle

Omniprésente. Charlène de Monaco est de toutes les sorties officielles ces derniers temps. Après un voyage à New York durant lequel Albert II a renoué contact avec ses enfants illégitimes, le couple princier a repris du service sur le Rocher. Et la Sud-Africaine de 44 ans vient même d'être décorée.

Le mercredi 16 novembre 2022, la famille princière avait d'abord invité les bénévoles de la Croix-Rouge au Palais afin de procéder à une distribution de cadeaux. Un parfum de Noël avant l'heure en marge de la Fête nationale du 19 novembre. Charlène était alors pleinement investie vêtue d'une longue verte et plissée signée Akris.

Ce jeudi, on apprenait que la maman de Jacques et Gabriella a été décorée par son époux. L'ancienne nageuse a reçu la médaille de l'Éducation physique et des sports de la Principauté de Monaco. La récompense vient auréoler sa carrière professionnelle, mais aussi son engagement sans faille dans le domaine. Une distinction qui est clairement chère à son coeur. La preuve irréfutable ? Son large sourire sur la photo officielle partagée sur Instagram.