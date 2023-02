Odeur insupportable, yeux irrités, difficultés respiratoires, etc. : la Galerie du centre toujours inaccessible après l’évacuation du cinéma Aventure

La piste privilégiée pour expliquer la cause de l’incident serait les dissolvants utilisés par les différents salons de manucures dans la galerie, selon le porte-parole des pompiers de Bruxelles, Walter Derieuw. Un problème de ventilation pourrait être à l’origine du problème.

Aucune mesure n’est prévue pour l’instant concernant les commerces de la galerie, a affirmé le cabinet du bourgmestre de la Ville de Bruxelles, Philippe Close (PS). Même son de cloche au cabinet de l’échevine à l’Urbanisme, Ans Persoons (Vooruit), qui dit attendre plus d’éléments de l’enquête en cours pour prendre une décision.

Un périmètre de sécurité a été déployé et des experts de Bruxelles Environnement se sont rendus sur les lieux. Selon l’administration régionale, l’hypothèse du bar à ongles n’est qu’une piste et il n’est pas certain qu’il s’agisse de la source du problème. La cause n’a donc pas encore été trouvée.

Les experts n’ont toutefois pas pu accéder aux bars à ongles et aux garages, les portes étant fermées. Le but de la visite des experts visait à mesurer la qualité de l’air pour détecter le taux de particules de dissolvant. Les échantillons prélevés mercredi seront analysés en laboratoire.