Accueil Actu Détresse des indépendants : Ecolo réclame un plafonnement des factures d’électricité, c’est niet pour Clarinval Le chef de groupe Ecolo juge que les mesures du ministre Clarinval ne sont pas suffisantes. Gauvain Dos Santos Gilles Vanden Burre réclame un bouclier tarifaire pour les indépendants.

Avec la hausse des factures d’énergie, la situation financière des indépendants et des petites entreprises devient de plus en plus critique. Le gouvernement fédéral a pris...