Entre les syndicats et les employeurs, la Vivaldi écartelée sur les salaires

Près de 80% des entreprises provisionnent pour mieux rémunérer les nouvelles recrues

Pour se positionner face à la pénurie de talents, près de huit entreprises sur 10 dégagent un budget supplémentaire pour offrir aux candidats un salaire plus élevé que celui des travailleurs actuels, ressort-il mercredi d'une enquête menée par Acerta et la KU Leuven auprès d'un peu plus de 400 CEO ou responsables RH en Belgique.