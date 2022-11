Accueil Actu Matchs ruinés par des fumigènes : la ministre Verlinden veut durcir les sanctions dans la loi football La ministre de l’Intérieur a soumis un avant-projet au gouvernement visant à opérer un contrôle plus strict de la sécurité dans les stades de foot. Gauvain Dos Santos Charleroi-Malines définitivement arrêté à cause des fumigènes des supporters carolos. ©BELGA

Annelies Verlinden veut mettre fin au hooliganisme qui ruine des matchs de foot et en vient à les annuler. Ce week-end, plusieurs rencontres ont été interrompues pour cause de violences et de jets de fumigènes. ...