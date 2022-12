Il est décédé ce samedi à l’âge de 6 ans. Le petit bonhomme s’est battu jusqu’au bout, avec à ses côtés Aurélie et Thomas, ses parents. Mais aussi son petit frère. Ils partagent aujourd’hui leur peine sur les réseaux sociaux.

”Les mots nous manquent pour te dire à quel point tu vas terriblement nous manquer”, écrit sa famille.

”La douleur est d’autant plus grande que tu étais en pleine forme, mais la dure réalité est arrivée sans prévenir. Tu t’es battu jusqu’au bout et nous avons tout fait pour que tu puisses revenir à la maison avec nous. Tu vas nous manquer, notre amour, notre rayon de soleil, notre exemple de vie”, partage son papa.

”Nous te promettons que nous allons prendre exemple sur toi pour continuer à survivre sans toi. […] Tu as toujours été là pour nous, à nous apporter ta bonne humeur, ta joie de vivre, et ton courage. Tu nous faisais rire même dans les moments les plus difficiles mais aujourd’hui nous pleurons toutes les larmes de notre corps”, écrit douloureusement la famille. ” Merci Jules, merci pour tout ce que tu as fait pour nous. […] Chaque seconde, chaque minute, chaque jour qui passe, nous penserons à toi. On t’aime très fort, plus que la folie, la folie de toute la vie.”

Nos pensées aux proches du petit Jules.