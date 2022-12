La DH/Les Sports+ vous souhaite un Joyeux Noël

L'année 2022, qu'on avait tant espérée meilleure que 2020 et 2021 marquées par le sceau du Covid, s'apprête à faire tomber le rideau. Elle aura été marquée par de nombreuses difficultés, ailleurs comme ici. En ce jour de fête et de partage, l'ensemble des rédactions de La DH/Les Sports+ tenait à vous souhaiter, très chers internautes, de passer un excellent moment en famille ou entre amis, peu importe vos croyances. Dans cette période compliquée et plombée de nombreuses incertitudes, ne boudons surtout pas ces opportunités de construire des instantanés de bonheur et d'apaisement.