Qu’ils aient l’âge d’avoir pu observer la magie des dribbles du Roi sur les terrains ou qu’ils n’aient finalement connu que les mille et une anecdotes racontées à son sujet, le décès d’Edson Arantes do Nascimento, dit Pelé, n’aura laissé personne indifférent. Inévitablement, le départ de cette légende du ballon rond renvoie tous les amoureux de football quelques années en arrière.

À l’époque où ils regardaient le foot en noir et blanc pour certains. Du temps où, pour d’autres, ils tentaient les dribbles les plus fous dans des cours de récréation, s’autoproclamant successeurs de Pelé lorsque le ballon en plastique déformé finissait miraculeusement entre deux sacs négligemment posés sur le sol.

Pelé s’en est allé. Mais il laisse derrière lui des souvenirs impérissables chez des millions d’enfants, jeunes ou plus âgés. Surtout, il laisse derrière lui un héritage exceptionnel.

Fier de trois coupes du monde, dont une gagnée à lui tout seul, Pelé aurait certainement rivalisé avec Messi et Cristiano Ronaldo si les critères d’attribution du Ballon d’or lui avaient permis de remporter la plus grande récompense individuelle du monde du football.

Aujourd’hui, Pelé repose au paradis des dieux du foot aux côtés de Maradona, Cruyff, Eusebio, Best, Socrates, ou encore Di Stefano. De là-haut, il pourra se délecter des dernières années de Messi et Neymar sur les terrains. Et pourra voir la nouvelle génération à l’œuvre, elle qui laissera, inévitablement, des souvenirs impérissables chez ceux qui les admireront.

Le Roi est mort. Vive les rois.