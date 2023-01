Un rassemblement de soutien à Olivier Vandecasteele se tiendra à Bruxelles ce dimanche

Lors de cette mobilisation, plusieurs personnes comme des membres de la famille d'Olivier Vandecasteele, des amis, des travailleuses et travailleurs humanitaires qui ont travaillé avec lui, mais aussi des représentants d'Amnesty International prendront la parole. Par cette action, l'ONG et les proches d'Olivier Vandecasteele réclameront une nouvelle fois la libération du travailleur humanitaire belge, qui a récemment été condamné à 40 ans de prison et à 74 coups de fouet par les autorités iraniennes. Amnesty International indique continuer d'exiger des autorités iraniennes qu'elles révèlent le lieu de détention d'Olivier Vandecasteele, qu'il ne subisse plus aucun acte de torture ou de mauvais traitement, et qu'il puisse recevoir des traitements médicaux adéquats. "L'organisation de défense des droits humains insiste également pour que le Belge ait accès à des appels téléphoniques réguliers avec sa famille, ainsi qu'à un avocat de son choix et à une assistance consulaire", a-t-elle ajouté.