FreeOlivierVandecasteele : mobilisation inouïe pour le Belge détenu en Iran; la presse, dont La DH, unie pour réclamer sa libération

Aujourd’hui, La Dernière Heure Les Sports s’associe à 4 journaux francophones (Le Soir, La Libre Belgique, Sudinfo et L'Avenir) ainsi qu'à la chaîne LN24 pour afficher sa solidarité avec ce Belge pris dans les filets de la diplomatie des otages de Téhéran. Et pour réclamer son retour auprès de ses proches qui pleurent leur désespoir et leur rage. Son visage s’affiche désormais sur le beffroi de Tournai, sur la place De Brouckère à Bruxelles, à la une des journaux et sur les vitrines de magasins.

Loin d’être aisée, l’affaire Vandecasteele tient aux demandes du régime iranien. Téhéran rêve de voir revenir un de ses diplomates, emprisonné en Belgique. Assadollah Assadi a été condamné à Anvers en 2021 dans une affaire de terrorisme. L’Iran a toujours hurlé sa colère face à la justice belge. Et fait depuis un an pression sur la Belgique en détenant un ressortissant belge dans ses geôles.

Le sort d’Olivier Vandecasteele inquiète plus que jamais : qui est le diplomate iranien qui sert de monnaie d’échange ?

Plus les mois passent, plus l’affaire se complique. Aujourd’hui, le sort d’Olivier Vandecasteele est pendu à une décision de la Cour constitutionnelle. La plus haute instance du pays doit décider si oui ou non, la loi qui permet un échange de prisonniers entre le Belge et l’Iranien, peut être appliquée. Depuis l’été dernier, le gouvernement belge a placé toutes ses billes dans la possibilité légale d’un transfert d’Assadollah Assadi vers l’Iran, où il ne fait aucun doute qu’il sera libéré.

Notre édito: Olivier, nous t'attendons

Pendant ce temps, ses amis, ses sœurs et ses parents se rongent les sangs pour sa santé mentale. L’humanitaire a perdu 25 kg, souffre de problèmes médicaux sans avoir accès à un médecin. Olivier Vandecasteele risque sa vie. Pour le simple fait d’être Belge.

Qui est vraiment Olivier Vandecasteele?