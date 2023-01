Pour des raisons encore inconnues du grand public, la famille qui se rendait à l’école de ski est entrée en collision avec une souffleuse à neige. Dave a alors mis son corps en opposition pour protéger ses enfants. Dave a passé plus d’une heure dans la machine jusqu’à ce que les sauveteurs parviennent à le libérer et à le transporter à l’hôpital. La petite Isla, 3 ans, a tout de même été blessée par l’engin.

C’est la femme de Dave qui a donné l’alarme, pendant que son mari était bloqué, bien conscient tout le long de l’accident.

Dave est maintenant doublement amputé, au-dessus du genou gauche et au-dessous du genou droit. Il s’est également fracturé deux fémurs, le bassin, un certain nombre de vertèbres et trois côtes. Il a subi 10 interventions chirurgicales différentes en trois semaines et doit encore subir de nombreuses autres opérations. Dans un appel aux dons, sa famille précise que Dave a toute de même conservé son sens de l’humour noir.

La petite Isla souffre de fractures aux deux jambes et au bassin, ainsi que d’autres blessures. Elle a dû subir trois interventions chirurgicales et pourrait en subir d’autres. Toutefois, grâce au sacrifice de son papa, la petite fille devrait se rétablir complètement.

Le calvaire de Dave est loin d’être fini. Amputé, l’homme en a encore pour un moment dans les couloirs des hôpitaux. Des proches de la famille ont lancé un crowdfunding pour aider à financer les soins: 90.000$ ont déjà été récoltés. "Malgré tout cela, Clare et Dave font preuve d’une force et d’une résilience qui dépassent l’entendement. La famille voit l’avenir avec détermination et positivité. Nous avons tous été secoués par cette nouvelle et voulons les soutenir autant que nous le pouvons en ces moments difficiles", a déclaré un ami du courageux papa.