Comment j’ai été dribblé par Zidane….

Vendredi, 23h30, Place de Brouckère, mon groupe d’amis et moi sortons d’un bar dans un état d’ébriété relativement acceptable. Quand soudain, je suis interpellé d’un ton plutôt convivial par un individu que je ne connais pourtant ni d’Ève ni d’Adam : “Hey mon ami ! Comment ça va ?” s’exclame-t-il à mon adresse tout en me tendant une main. Étant de bonne nature et plutôt amusé, je lui tends également la main. C’est ici que débute l’entourloupe.