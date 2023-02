À quelques jours du Super Bowl : pourquoi Tom Brady est-il considéré comme le plus grand joueur de l’Histoire du football américain ?

La carrière de Brady commence pourtant dans un rôle de simple remplaçant. Il doit attendre le milieu de sa deuxième saison en NFL pour que, à la faveur d’une blessure du Quarterback de son équipe, son coach le fasse finalement entrer sur le terrain. À partir de cet instant, la grande histoire était en marche et Tom Brady fit gagner aux New England Patriots le premier titre de leur histoire dès cette saison-là, puis 2 autres dans les 3 années qui suivirent.

Tom Brady brandit le trophée Lombardi après avoir remporté le Super Bowl avec les New England Patriots le 1er février 2004. ©AFP/Archives

Si en 22 ans de carrière il n’a été élu MVP de saison régulière qu’à 3 reprises, le natif de Californie se transforme en véritable machine à gagner au mois de janvier lorsque viennent les playoffs. Le moment de sa carrière qui l’illustre le mieux est sans aucun doute le Super Bowl 2017 : Alors que son équipe était menée 28-3 à un stade très avancé du match, Brady a su relever son équipe et l’amener jusqu’à la victoire en prolongations, dans ce qui restera comme l’un des plus grands moments de l’Histoire du Super Bowl.

Et la légende des New England Patriots accumule les records : 7 titres de champion, 10 participations au Super Bowl, 5 fois MVP du Super Bowl, 251 matchs gagnés, 650 touchdowns lancés, près de 90.000 yards obtenus, 15 participations au Pro Bowl (l’équivalent du All-Star Game) et tant d’autres encore. Dans chacune de ces catégories, Tom Brady est le recordman historique de la National Football League.

L’une des nombreuses raisons pour lesquelles Tom Brady laissera une trace indélébile dans l’histoire du sport américain, c’est sa longévité exceptionnelle. Comme dans tous les sports, jouer au niveau professionnel jusqu’à l’âge de 45 ans n’a rien d’anodin. Et le quarterback légendaire a su se maintenir à un très haut niveau jusqu’au terme de sa carrière, grâce à son professionnalisme et son intelligence footballistique reconnus de tous. Son titre de MVP obtenu en 2017 à l’âge de 40 ans (une première) est là pour en témoigner.

Tom Brady, une longévité exceptionelle et un statut de plus grand joueur de tous les temps reconnu de tous. ©AFP

Si les légendes des San Francisco 49ers Joe Montana et Jerry Rice ont longtemps été considérées comme les plus grands joueurs de l’Histoire du football américain, ce statut semble désormais acquis par Tom Brady aux yeux de pratiquement tous les observateurs de la discipline.

Le football américain a donc perdu son champion ultime, parti à la retraite le 31 janvier, mais l’histoire de ce sport spectaculaire ne s’arrête pas pour autant. Pour les curieux, la prochaine édition du Super Bowl aura lieu ce week-end, plus précisément dans la nuit de dimanche à lundi à partir de 0h30. La rencontre opposera les Kansas City Chiefs du fantasque Patrick Mahomes aux Philadelphia Eagles et leur attaque de folie et sera diffusée en Belgique sur les ondes d’Eleven Sports ou accessible sur le site web du journal français L’Équipe à l’aide d’un VPN.