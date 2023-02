Insultes, humiliations, tactiques de division: des dizaines de témoignages de comportements indésirables chez Plopsa

Le journal a parlé à 52 personnes entre novembre et février derniers. Il s'agit principalement d'anciens collaborateurs de différents départements de la branche belge de Plopsa : ressources humaines, informatique, comptabilité, ventes et marketing, achats, Plopsa Hotel.... Quarante-cinq d'entre elles ont fait état d'incidents avec la direction entre 2003 et aujourd'hui.

Un modèle de comportement indésirable se dégage de ces entretiens. Steve Van den Kerkhof, le CEO de Plopsa, est identifié comme l'instigateur, soutenu par ses deux directeurs. Les témoins parlent de comportements abusifs, d'insultes, d'une culture de travail exagérée, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, où les vacances et les périodes de repos ne sont pas respectées, de brimades et de monter les gens les uns contre les autres.

Au sein de l'entreprise Studio Plopsa, basée à La Panne, qui compte environ 75 travailleurs permanents, le turnover est élevé. Selon de nombreux témoignages, la raison n'en est pas seulement dans le management et la personnalité de Steve Van den Kerkhof mais aussi de ses proches collaborateurs.

"Tant que l'enquête est en cours, nous gardons confiance dans la direction de Plopsa", a réagi Studio 100, qui dit prendre ces signalements très au sérieux. La maison-mère de Plopsa souligne que "la garantie d'un environnement sûr, tant pour les travailleurs que pour les visiteurs, reste une priorité absolue".