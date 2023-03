Le superyacht de Jeff Bezos a pris le large : il a été aperçu en mer du Nord (VIDEO)

Appelé Koru, signifiant nouveau départ en Maori, le navire a été commandé en 2018 par le fondateur d’Amazon et a coûté 500 millions de dollars. Le bateau mesure 127 mètres de long, et ses trois mâts atteignent jusqu’à 70 mètres de haut, en faisant le plus grand yatch à voiles du monde.

Ce bateau géant avait suscité la controverse l’année dernière : le constructeur avait demandé à la municipalité de Rotterdam de démanteler le pont historique de Koningshavenbrug pour permettre le passage du navire du milliardaire, en construction à Alblasserdam. Face au tollé provoqué, l’idée avait été abandonnée et le bateau déplacé vers un autre chantier de construction, les citoyens avaient promis de jeter des œufs sur le bateau si la demande se concrétiser.