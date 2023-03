Guerre en Ukraine : la Russie utilise trois pays pour contourner les sanctions occidentales

Le Kazakhstan importe quatre fois plus de machines à laver européennes qu'à la même période l'année dernière. Et ses échanges avec la Russie ont doublé. En parallèle, des témoignages de l'armée ukrainienne font état de puces électroniques pour machines à laver reconditionnées dans de l'armement Russe. L'analyse des flux d'exportation entre l'Europe et trois pays d'Asie centrale révèle de nombreux exemples de ce type. Et tend de plus en plus à indiquer une potentielle stratégie de contournement des sanctions occidentales.