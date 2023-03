La future Reine Elisabeth sera prête. Pour 2030 et le 200e anniversaire de la Belgique ?

Depuis des années, ses parents la préparent à devenir un jour reine. Visiblement, elle se sent à l’aise dans un costume qui, pourtant, va lui amener de grandes responsabilités. Notamment celle de maintenir la cohésion d’un royaume où les forces centrifuges prennent de plus en plus d’ampleur. Surtout au nord du pays.

Une Flandre qui, pour la première fois, voit arriver une future reine jeune, aux allures relax et qui maîtrise parfaitement les deux langues. Lors de son discours à l’occasion de ses 18 ans, le 25 octobre 2019, sa phrase “Le pays peut compter sur votre engagement “a résonné. Résonné comme une promesse de celle qui veut continuer à incarner une Belgique sinon totalement unie, en tout cas pas complètement disloquée et séparée.

L’Egypte et ce périple hautement symbolique – la référence à la Reine Elisabeth est fortement marquée – font figure de chemin quasi initiatique vers le trône. Encore aux études, elle parfait sa formation. De toute manière, c’est son père le Roi Philippe qui décidera quand le moment sera venu de transmettre le flambeau. La Princesse Elisabeth sera prête. S’il cherche un symbole, le 200e anniversaire de la Belgique en 2030 en est un. Le roi aura 70 ans, Elisabeth quasi 30.