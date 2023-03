Météo: des averses hivernales en début de journée, temps sec dans l'après-midi

Quelques averses hivernales toucheront encore surtout l'est du pays, mercredi matin. Ailleurs, il y aura de larges éclaircies. L'après-midi, le temps deviendra généralement sec sur l'ensemble du pays et la nébulosité augmentera depuis la frontière française. Les maxima oscilleront entre 3°C en Hautes-Fagnes et 9°C dans l'ouest du pays. Le vent faible à modéré d'ouest à nord-ouest reviendra au sud à sud-ouest en fin de journée, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM).