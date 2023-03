Interrogé par HLN, l'homme affirme ne pas vouloir que les clients achètent des frites moins chères. "Nous préparons beaucoup de plats nous-mêmes et pour nos snacks, nous choisissons invariablement les marques A (comme Mora, Beckers, etc). Mais tous les efforts que nous faisons depuis des années pour apporter de la qualité commencent à nous desservir de plus en plus. L’année dernière, par exemple, les marques A sont devenues 20 % plus chères à l’achat, contre seulement 7 % pour les marques B".

Il a donc opté pour l'ouverture d'une nouvelle friterie, Be Friet, juste à côté de la sienne où il propose des produits dits "de marque B" à des prix réduits. "Je veux éviter que les clients disent que la qualité de De Frietist a baissé, et j’ai donc décidé de créer une deuxième friterie dans le même bâtiment".

Grâce à cette idée, le client a le choix entre des produits dits "de marque A" ou des snacks "de marque B", 50 centimes moins chers.