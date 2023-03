Après Charleroi, Liège, Mons et Nivelles, un hôtel Van der Valk débarque à Waterloo : un projet de 15 millions

Alors que son frère Ben s’apprête à lancer les travaux pour le Van der Valk Charleroi Centre, il vient d’acquérir le Martin’s Hotel à la Sucrerie et débarque avec un beau projet qui allie hotellerie, restauration, événementiel et espace de piscine et bien-être.

N’ayons pas peur de le dire, les bâtiments de la Sucrerie, situés à quelques centaines de mètres du centre de Waterloo, ne sont pas très funky. Ils abritent entre autres le siège de Mastercard et manquent un peu de vie. Bob compte en mettre…

" Nous sommes convaincus du potentiel du lieu (notamment de l’actuelle salle de restaurant et de ses magnifiques voûtes en briques et pierre bleue) moyennant des travaux, dit-il. Nous allons remettre les chambres à neuf pour atteindre le standard de la maison soit 4 étoiles, même quatre étoiles +. Nous comptons d’ailleurs ajouter une quarantaine de chambres aux 108 actuelles. "

Des travaux d'envergure vont avoir lieu avec notamment 40 chambres supplémentaires, des salles de séminaires, un espace piscine et bien être et un bar lounge ©Bernard Demoulin

Tout va évidemment dépendre de l’obtention du permis de bâtir. Une réunion avec la bourgmestre Florence Reuter est programmé sous peu pour soumettre la globalité du projet.

" Je ne cache rien : nous misons sur un investissement global de 15 millions d’euros "

Preuve que Bob croit dans ce futur cousin de Nivelles avec lequel une synergie sera mise en place. Mais il n’y a pas que l’hôtel qui va subir un sérieux lifting.

"Nous aimerions construire un espace piscine et bien-être qui est nécessaire dans un établissement de ce standing. De plus, nous souhaitons ajouter des salles de séminaires (NDLR : actuellement, trois sont disponibles) ainsi qu’un restaurant avec une grande terrasse."

Quant à l’endroit actuel du restaurant, pièce de patrimoine, il pourrait se muer en bar lounge.

" L’objectif est d’ouvrir tous les services dont le restaurant sept jours sur sept. De dynamiser l’hôtel par des événements réguliers. Les 30 employés actuellement en service sont tous repris et, à terme, nous allons multipilier par trois le personnel. "

A Nivelles, 140 personnes sont sous contrat. Un beau boost pour un Waterloo qui cherche à moderniser son image parfois un peu vieillotte.

"Le Brabant wallon devient de plus en plus attractif pour les réunions car Bruxelles pose un vrai problème de mobilité"

"Nous avons remarqué que le Brabant wallon devenait de plus en plus attractif pour les réunions, les rendez-vous car Bruxelles pose un vrai problème de mobilité", affirme Fred Van den Daelen, le bras droit qui va déménager du Van der Valk Mons à celui de Waterloo. Waterloo qui ne devrait pas être la dernière commune investie par ce groupe familial. Ben possède Gosselies et bientôt Charleroi Centre, Marco Verviers, Liège Congrès et le Sélys, Matthieu Mons et Bob Nivelles et Waterloo. La famille a des vues sur d’autres endroits en Wallonie. Histoire de perpétuer une histoire qui a démarré en 1939.

Le célèbre toucan, emblème du groupe (même si valk signifie…faucon), flottera dès le 1er avril sur l’ex-Martin’s Hôtel de la Sucrerie.